Auch mit dem Futsal-Ball siegt der Beste

Wenn der Weihnachtsbraten gegessen und die Verwandtschaft verabschiedet ist, zieht es die Fußballfans rund um Rottenburg in die Halle. Auch dieses Jahr wieder. Zum 42. Mal steigt von heute an bis Samstag der Rottenburger Stadtpokal. Von den F-Junioren bis zu den Alten Herren werden an vier Tagen in der Volksbank-Arena insgesamt neun Turniere ausgespielt – mit neuem Spielball und bewährtem Modus.D...