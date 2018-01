Auch in Kehl Stecknadel in Lebensmittel gefunden

Offenburg. Auch dort ist eine Filiale der Kaufland-Kette betroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Kehl habe eine Kundin am Dienstag ein in einer Kunststoffbox verpacktes Stück Kuchen gekauft, in dem sie zu Hause eine Stecknadel entdeckte.

Zuvor hatten Kunden eines Offenburger Kaufland-Marktes Nadeln in verschiedenen Lebensmitteln gefunden. Verletzt wurde bislang niemand. Die in Kehl entdeckte Nadel unterscheide sich «in Art und Größe von den bisher verwendeten», teilte die Polizei mit. Die Kundin habe sich am Donnerstag an den betroffenen Lebensmittelmarkt gewandt.

«Ob es sich bei dem neuerlichen Fall infolge der starken Medienpräsenz um einen Trittbrettfahrer handelt oder ob derselbe Täter seinen Radius erweitert hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen», hieß es in der Polizeimitteilung. Derzeit gingen die Ermittler davon aus, dass die Nadel in Kehl einige Tage nach den Vorfällen in der Offenburger Filiale in den Kuchen platziert wurde.

Trotz zusätzlicher Kontrollmaßnahmen in Märkten könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere manipulierte Produkte im Umlauf befinden. Die Polizei bat Kunden, sich bei verdächtigen Feststellungen zu melden. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass in einer Offenburger Kaufland-Filiale bereits zum sechsten Mal eine Stecknadel in Backwaren gefunden worden war.