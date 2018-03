Asylbewerber gibt Brandstiftung im Wohnheim zu

Urbach. Der 22-jährige Bewohner hat demnach am Freitagabend absichtlich eine Matratze angezündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz nach dem Vorfall ist er festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei am Mittwochabend keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Bei dem Brand sind durch Rauch und Wasser alle Zimmer des Container-Komplexes unbewohnbar geworden. Zwei Menschen wurden verletzt. Die 29 Bewohner wurden auf andere Unterkünfte verteilt.