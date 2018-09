Asselborn fordert Aufschrei gegen Populismus in Europa

Friedrichshafen. «Manchmal ist ein Aufschrei notwendig, damit die Menschen verstehen, wohin wir steuern, wenn wir jetzt nicht stoppen», sagte er in einer Rede beim Bodensee Business Forum am Donnerstag in Friedrichshafen. «Ich hätte nie gedacht, dass die EU mal in die Lage kommt, dass sie ihre Grundprinzipien nach innen verteidigen muss», sagte er mit Blick etwa auf die umstrittene Justizreform in Polen, wegen der ein EU-Strafverfahren eingeleitet worden ist.

Die sinnvollste Antwort auf Herausforderungen wie mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Populismus und auch den Brexit sei, in all diesen Fragen geschlossen und solidarisch vorzugehen, so Asselborn. Das sei zwar ein immer wieder deklariertes Ziel, aber gerade jetzt wichtig, wo es gezielte Angriffe auf die Grundprinzipien der EU, auf die Grundpfeiler des europäischen Rechtsstaats und auf das Wertefundament der EU gebe. «Diese Angriffe stellen eine besonders gefährliche Richtung dar, auf die wir reagieren müssen.» Solidarität dürfe kein hohles Wort sein. «Die anderen Länder müssen sich fragen, ob sie noch mitmachen oder nicht», sagte Asselborn mit Blick auf jene EU-Staaten, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Das Bodensee Business Forum steht in diesem Jahr unter dem Motto «Vernetzen statt verzweifeln: Zukunftsvisionen für ein neues Europa». Neben Asselborn nahmen auch Politiker wie EU-Kommissar Günther Oettinger, der österreichische SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und viele andere Verfechter der europäischen Idee teil.