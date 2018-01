Argumentationshilfe für Reformgegner

Stuttgart. In der CDU-Fraktion gibt es ohnehin wenig Bereitschaft, das Landtagswahlrecht gemäß der Vereinbarung im Koalitionsvertrag zu ändern. Nun erhalten die Reform-Gegner vor dem für 24. Januar terminierten Spitzentreffen mit den Grünen weitere Argumentationshilfen: Der CDU-Wahlrechtsexperte Klaus Herrmann hat den CDU-Abgeordneten eine Expertise zur Hand gegeben, die mehrere Gründe gegen die mit dem Koalitionspartner vereinbarte Einführung einer Landesliste aufführt. So kommt Herrmann zu dem Schluss, dass eine Liste ihren vordergründigen Zweck – die Verbesserung der niedrigen Frauenquote im Landtag – nicht notwendigerweise erfüllt.

Dazu muss man wissen, dass bei der Landtagswahl jeder Bürger nur eine Stimme hat. Es gibt 70 Wahlkreise, der jeweilige Kandidat mit den meisten Stimmen ist direkt gewählt. Weitere 50 Sitze werden über eine Zweitauszählung vergeben. Maßgeblich ist dabei, wie eine Partei insgesamt im Land abgeschnitten hat. Daraus ergibt sich, wie viele Zweitmandate sie erhält. Welcher Kandidat innerhalb einer Partei zum Zuge kommt, richtet sich nach seinem Wahlkreisergebnis.

Die Frauenquote im Landtag beträgt 25 Prozent - das ist der niedrigste Wert aller deutschen Parlamente. Nur bei den Grünen sind Frauen und Männer annähernd gleich stark vertreten. Die Verfechter einer Reform wollen, dass alle oder ein Teil der Zweitmandate künftig über Parteilisten vergeben werden. Die Listen würden auf Parteitagen beschlossen und könnte hälftig mit Frauen besetzt werden.

„Wollen wir das?“

Soweit die Theorie. Vor 2016, hat Herrmann recherchiert, hat die CDU zuletzt 1972 Zweitmandate erhalten. Da die Partei bei den folgenden neun Wahlen alle Direktmandate gewonnen hat, hätte eine Liste bis 2016 „für die CDU keinerlei Bedeutung gehabt“. 2016 indes sind 20 CDU-Abgeordnete erst über die Zweitauszählung zum Zug gekommen. Aber schon wenn sich die Gewichte zwischen Grünen und CDU um sechs Prozentpunkte zugunsten der CDU verschieben würden, würde die Partei so viele Direktmandate gewinnen, dass eine Liste obsolet wäre.

Bei der Bundestagswahl, die mit Landeslisten arbeitet, kam 2017 bei der Südwest-CDU kein Listenbewerber zum Zug. In der CDU-Landesgruppe im Bundestag sei der Frauenanteil von 14 Prozent nach der Wahl 2013 auf aktuell 7,9 Prozent gesunken, in der Landtagsfraktion von 11,7 Prozent nach der Wahl 2011 auf 16,7 Prozent nach der Wahl 2016 gestiegen. „Eine Landesliste garantiert also nicht eine bessere Vertretung von Frauen.“

Ebenfalls kritisch wertet Herrmann, dass eine Landesliste „die Nominierung von der Parteibasis zur Parteiführung“ verlagere. „Wollen wir das? Gerade in einer Zeit, in der mehr Bürger- und Mitgliederbeteiligung gefordert wird?“ Immerhin hätten bei den 70 Nominierungsversammlungen der CDU zur Landtagswahl 2016 insgesamt 13 192 Mitglieder teilgenommen, hat Herrmann recherchiert. Der frühere CDU-Abgeordnete würde das bisherige Wahlrecht am liebsten unangetastet lassen. Um die Vorgaben des Koalitionsvertrags zu erfüllen, schlägt er aber einen Kompromiss vor: Danach soll das bisherige System mit Erst- und Zweitauszählung erhalten bleiben. Zusätzlich könnte eine „kleine Landesliste mit zehn Plätzen“ eingeführt werden. Damit würde der Landtag um zehn Mandate vergrößert. Roland Muschel