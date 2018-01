Arbeitskreis statt Harmonie

Stuttgart. Eigentlich wollte man ja ein Bild der Geschlossenheit abgeben, am dritten Tag des offenen Streits. Koalitionäre Verbindlichkeit sollte vermittelt werden: Seht her, wir raufen uns zusammen, trotz unterschiedlicher Ansichten in der Sache – das war die Botschaft, die von der gemeinsamen Pressekonferenz zu viert ausgehen sollte. Doch da hatten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), sein Parteifreund und Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz sowie CDU-Innenminister Thomas Strobl die Rechnung ohne Wolfgang Reinhart gemacht, den Fraktionschef der CDU.

Donnerstagnachmittag in einem Nebengebäude des Landtags, die Presse ist geladen. Von 11.30 bis 14 Uhr hatte der grün-schwarze Koalitionsausschuss getagt, das Vermittlungsgremium aus Partei- und Fraktionsgrößen. Im Staatsministerium waren sie zur Sondersitzung zusammengekommen. Bei Maultaschen zum Mittagessen ging es um den Anlass des Streits: die Wahlrechtsänderung. Jene Reform, die die Grünen unbedingt wollen, die CDU-Landeschef Strobl ihnen bei den Koalitionsverhandlungen 2016 in die Hand versprochen hat – und die die CDU-Fraktion nun nicht umsetzen will.

Nur der Minimalkonsens

Einig wurde man sich im Staatsministerium nicht. Nur den absoluten Minimalkonsens – Gründung eines Arbeitskreises – trugen alle mit. Das immerhin wollte man nun also verkünden. Gemeinsam.

Doch Reinhart prescht vor. Schon Stunden zuvor hat er zu einem eigenen Statement geladen, und das zieht er jetzt durch: „Wir werden an diesem Beschluss festhalten“, sagt er jetzt alleine in die Fernsehkameras über die fraktionsinterne Abstimmung, in der sich die CDU einstimmig gegen die Reform ausgesprochen hat. Seine Leute sähen im aktuellen Wahlrecht das bessere Modell, es sei so bewährt wie bürgernah, und das freie Mandat der Abgeordneten habe immerhin Verfassungsrang. Erst am Morgen habe der Fraktionsvorstand ihm bei einer Telefonkonferenz nochmal bestätigt, dass die Fraktion bei der Linie bleibe. Kurzum: „Wir können den Koalitionsvertrag an dieser einen Stelle nicht erfüllen.“

Dann eilt er zum Trio Kretschmann, Schwarz und Strobl. Als alle da sind und die Kameras laufen, sagen die grün-schwarzen Spitzenpolitiker ihre Botschaften auf, einer nach dem anderen: „Arbeitsgruppe gegründet“, „Krise eingedämmt“, sonst immer „vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

