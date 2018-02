Arbeitskampf bei Sauter ist beendet

Nach vier Streiktagen in Serie haben sich gestern die Verantwortlichen der Firma Sauter Feinmechanik und die IG Metall Reutlingen-Tübingen auf eine Einigung und damit ein Ende des Arbeitskampfs verständigt. Wie das Verhandlungsergebnis aussieht, soll allerdings erst am Dienstag nach Fixierung des Vertrags bekannt gegeben werden, erklären Michael Bidmon, der Verhandlungsführer der IG Metall, und Michael Rudloff, alleiniger Geschäftsführer bei Sauter. Nur so viel: „Wir haben ein Ergebnis, in dem unsere Hauptforderung auf jeden Fall drin ist“, betont Bidmon. Die Hauptforderung ist bekanntlich die Rückkehr des Metzinger Betriebs zur Tarifbindung. Sauter war Ende vergangenen Jahres aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, um sich nicht mehr an die Tarife halten zu müssen. Der Einigung war ein Verhandlungsmarathon vorausgegangen: Von Donnerstag um 14 Uhr bis Freitagfrüh um 6 Uhr waren beide Seiten zusammengesessen, letzte Details wurden dann zwischen 12 und 14.30 Uhr noch geklärt. Die Beschäftigten des Metzinger Betriebs seien jedenfalls sehr erleichtert, auch wenn sie das Ergebnis noch gar nicht wüssten, sagt der IG-Metall-Verhandlungsführer. „Aber sie haben großes Vertrauen in uns“, ergänzt Bidmon.