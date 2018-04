Inhalt: Seit den 1980ern lebt Clara (Sonia Braga) im Apartmenthaus „Aquarius“ direkt am Meer. Inzwischen ist sie die letzte Bewohnerin, ein Investor will auch sie vertreiben. Die Erinnerungen an ein ganzes Leben lassen die 65-Jährige, so charmant wie stur, den Kampf aufnehmen.