Anzüge, BHs und Kleider seit 1710

Beckenried. Der Schweizer Martin Kamer (75) und der Deutsche Wolfgang Ruf (69) sitzen sie auf einem Millionenschatz: Sie haben aus Faszination für alte Stoffe und Kostüme und einer Leidenschaft fürs Sammeln eine der größten privaten Kostüm- und Textilsammlungen der Welt zusammengetragen. Die soll nun weg. Sie suchen ein Museum für ihre Schätze. Ruf: „Wir sprechen mit Interessenten in der Schweiz, in China und anderswo.“

Die Stoffe und Kleider, die sich in Schubladen und auf dicht behängten Kleiderstangen in Lagern in der Schweiz verbergen, stellen eine lückenlose Sammlung sämtlicher Moderichtungen von 1710 bis 1920 dar: mehr als 600 Männer- Frauen- und Kinderkleider sowie 800 Accessoires wie Hüte, Schuhe, BHs und Korsetts, ergänzt durch mehr als 1300 Textilien von 1430 bis 2010.

„Diese Sammlung ist auf Augenhöhe mit den besten der Welt“, sagt Ruf: „Im Metropolitan Museum New York, im Los Angeles County Museum, im Kyoto Costume Institute oder im Victoria & Albert Museum London.“ Historische Kostüme werden in Auktionen rar. Teile kosten leicht 200 000 Euro.

Die beiden haben nur tadellos erhaltene Teile gesammelt. So ein Goldbrokat-Kleid von etwa 1793 aus dem Besitz der Gattin des britischen Premierministers, Mary Watson Wentworth, mit großem Dekolleté und golddurchwirkter Schleppe. Oder den bestickten Anzug eines deutschen Adelsherren von etwa 1780, mit Weste und Stehkragen, über einer Knickerbockerhose aus Seide. Die Jacke hat Knöpfe aus gedrechseltem Holzkern, die mit handbestickter Seide überzogen sind.

Das mit der Qualität ist bei alten Kostümen gar nicht so einfach, sagt Ruf. Zum Beispiel wegen des damaligen Mangels an Toiletten in den Schlössern. Wenn Not am Mann war, ließ so mancher Nobelherr den Dingen einfach seinen Lauf. „Wie viele Männeranzüge auf dem Markt total verpinkelt sind.“

Kamer und Ruf sammeln seit langem, gemeinsam aber erst seit 20 Jahren. Seit zwei Jahren haben sie nichts mehr gekauft, weil sie ihre Kollektion verkaufen wollen. Geschlossen