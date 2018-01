Annäherung beim Thema Familiennachzug

Berlin. In der Nacht zum Montag waren die Koalitionsgespräche über den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränkten Schutzstatus unterbrochen worden. Es geht dabei vor allem um syrische Flüchtlinge, die in Deutschland keinen regulären Flüchtlingsstatus zugebilligt bekommen, aber trotzdem für längere Zeit im Land bleiben. Nachdem es Streit um die Interpretation des Sondierungspapiers in dieser Frage gegeben hatte, zeichnet sich nun ein Kompromiss ab.

Vor allem CDU und CSU wollten den Familiennachzug bis Mitte des Jahres weiter aussetzen, um bis dahin eine gesetzliche Neuregelung zu schaffen. Im Sondierungspapier war von 1000 Nachzügen pro Monat die Rede. Im Gegenzug sollte die freiwillige Übernahme von Flüchtlingen, die sich in Griechenland und Italien aufhalten, in gleicher Höhe ausgesetzt werden.

Die SPD sah in der Vereinbarung einen Wiedereinstieg in den Familiennachzug, die Union eher eine humanitäre Sonderregelung. Nun könnte ein Eckpunktepapier den Weg für eine gesetzliche Neuregelung und gleichzeitig für eine befristete Verlängerung des Nachzugstopps frei machen, die am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung steht. Der Kompromiss soll nun darin bestehen, bei der Grenze von 1000 Menschen pro Monat zu bleiben, aber gleichzeitig neue Härtefallregelungen zu verankern. Solche Regelungen hatte es zwar auch in der Vergangenheit gegeben, sie kamen aber praktisch so gut wie nie zur Anwendung.

Unterdessen mehren sich die Stimmen in der Union, die vor allem die SPD-Unterhändler vor überzogenen Forderungen warnen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verwies im ZDF darauf, dass die Gespräche nicht nur mit dem Blick auf den bevorstehenden SPD-Mitgliederentscheid geführt werden dürften. „Wir sind nicht dazu bereit, alles, was wir vereinbart haben, wieder neu zu machen“, sagte Bouffier. Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg kritisierte die SPD-Forderung nach Anhebung der Arzthonorare für die Behandlung gesetzlich Krankenversicherter. Dies würde perspektivisch eine Anhebung der Krankenkassenbeiträge bedeuten.

Das sieht DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach nicht anders: Man bräuchte keine Gesundheitspolitik, „die die Ärzte reich macht, sondern bessere Leistungen und eine gerechtere Lastenverteilung“. Hinsichtlich der Diskussionen um Pflege und Rente mahnte Buntenbach echte Verbesserungen an. „Scheinlösungen, die Verbesserungen suggerieren, aber schlussendlich nichts ändern, kann niemand wollen.“ Als Beispiel nannte die Gewerkschafterin die Bedürftigkeitsprüfung bei der geplanten Grundrente. André Bochow