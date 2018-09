Anleitung für den Ernstfall

Eine ältere Dame in der Warteschlange an der Kaufhauskasse erleidet plötzlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand, stürzt zu Boden und ist auf sofortige Hilfe angewiesen. Ärztinnen und Ärzte der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin des Universitätsklinikums Tübingen informieren während der Woche der Wiederbelebung, was in einem solchen Moment zu tun ist. In der Kornhausstraße zeigen sie am Samst...