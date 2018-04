Anklage nach 15 Jahren

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen in über hundert Fällen: So lautet die Anklage gegen einen Mann aus dem Steinlachtal, der sich seit Mittwoch vor dem Landgericht in Tübingen verantworten muss. Der heute 52-Jährige soll in den Jahren von Sommer 1999 bis Sommer 2002 seine beiden Stieftöchter vergewaltigt haben. Er habe dabei, so die Oberstaatsanwaltschaft, wenn auch keine massive körperlich...