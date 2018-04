Angst statt Feuer bei den Reutlingern

Vor dem Spiel hatte Reutlingens Trainer Teodor Rus noch versprochen: „Die Spieler brennen.“ Gebrannt hatten im Derby gegen die TSG Balingen aber höchstens ein paar Glimmstängel der 2400 Zuschauer, was Besucherrekord in allen Spielen dieser Oberliga-Saison ist. Und – bildlich gesprochen– die Balinger. Vom SSV Reutlingen war in der ersten Hälfte nur zu sehen, dass sie da waren.„Angst frisst Seele a...