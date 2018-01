Angriff auf den Platzhirsch

Berlin. Martin Schulz kann es nicht lassen. Der SPD-Chef will das Thema Europa in den Mittelpunkt rücken. Egal, ob das Wähler und Mitglieder gut finden. Auf dem Bonner Parteitag produzierte er einen peinlichen Moment, als er mit erhobener Stimme verkündete, der französische Präsident hätte ihn angerufen. Die Lücke, die entstand, weil Schulz offensichtlich Beifall erwartete, konnte er nicht füllen. Schweigen kann politisch tödlich sein. Eine Nacht später kommt der angeschlagene Parteichef aus einer Fraktionssitzung, um schon wieder auf seine internationale Bedeutung hinzuweisen. Er teilt mit, er habe aus allen Ländern Europas ein Signal der Erleichterung bekommen, „dass es jetzt die Chance gibt, eine proeuropäische Regierung zu bilden“.

Fakt ist, wären nicht sehr starke Frauen in Bonn aufgetreten, hätte es den Anlass für die Erleichterungssignale nicht gegeben. Es war ein Mann, nämlich Michael Groschek, der Landesvorsitzende aus Nordrhein Westfalen, der die Sache, eher ungewollt auf den Punkt brachte. „Die SPD darf nie wieder zum Streichelzoo für Platzhirsche werden“ donnerte der „Mike“ genannte Groschek in den Parteitagssaal.

Noch viel lauter war die Bundestagsfraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Praktisch alle Beobachter sind sich einig: Sie hat die Rede gehalten, die Martin Schulz hätte halten müssen. Tatsächlich ist vieles von dem, was die Wirtschaftsverbände als zu weit gehende Wohltaten betrachten, dem Engagement der Ex-Sozialministerin zu verdanken. Sie ist spätestens seit Bonn die zentrale Figur in der SPD. Als sie im ARD-Fernsehen nach der angeschlagenen Position des Parteivorsitzenden gefragt wird, sagt Nahles, sie beteilige sich nicht an Personaldiskussionen. „Ich konzentriere mich auf gute Koalitionsverhandlungen. Um Personal geht es überhaupt nicht. Die Parteiführung hat ein geschlossenes Bild abgegeben.“

Die Sorgen der Bürger

Jeder weiß, dass das nur hinsichtlich der Ansichten zum Thema Koalitionsverhandlungen gilt. Große Unterschiede gab es dagegen beim Engagement. Viele führende Genossen wirkten bieder. Ob Olaf Scholz, Ralf Stegner oder Heiko Maas, sie alle vergossen lange nicht so viel Herzblut wie die Genossinnen der ersten Reihe. Sigmar Gabriel, immerhin Außenminister, sprach gar nicht. Wie es hieß, war sein Auftritt bei den Koalitionsbefürwortern eher unerwünscht. Man fürchtete, der in der Bevölkerung mittlerweile recht beliebte Gabriel könnte Schaden anrichten.

Dagegen glänzten die bayrische Landesvorsitzende Natscha Kohen, Arbeitsministerin Katarina Barley oder die Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig. Als Einzige kritisierte sie, „dass wir uns über acht Wochen lang nicht auf ein Scheitern von Jamaika vorbereitet haben“. Es fehlte der Plan B. „Den Fehler haben wir in der Parteiführung gemacht. Den haben weder die Basis noch die Delegierten gemacht.“ Und noch etwas sprach Schwesig aus: Die Sorgen der Bevölkerung. „Vier Monate nach der Wahl sagen viele Leute, ,Mensch Frau Schwesig, in einer so schwierigen Zeit haben wir keine Regierung‘.“ Das mache den Bürgern Angst. Außerdem stehe durchaus Wichtiges drin im Sondierungspapier. „Diesmal bieten wir euch eine Mega-Investition in die Bildungskette. Und in die Bekämpfung der Kinderarmut.“

In die Bundesregierung wird Schwesig wohl nicht zurückkehren. Und Malu Dreyer dürfte in Rheinland-Pfalz bleiben. Dass Katarina Barley, die eigentlich nur eingesprungen war, Geschmack an der Regierungsarbeit gefunden hat, ist sehr wahrscheinlich. Hinzu kommt Umweltministerin Barbara Hendricks, der die Fachpolitiker in ihrer Partei beste Zeugnisse ausstellen. Und sollte Andrea Nahles einen Ministerposten beanspruchen, würde sie ihn bekommen. In jedem Fall wird es eng für die Platzhirsche der SPD.