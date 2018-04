Angeklagter gesteht Brandstiftung

Stuttgart. Nach einem Feuer in einer Sozialunterkunft in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) mit vier Toten hat der mutmaßliche Brandstifter vor dem Landgericht Stuttgart seine Schuld eingeräumt. „Ich habe mit einem Feuerzeug eine Decke angezündet und nicht an meine Mitbewohner gedacht. Ich bedaure die Tat zutiefst und trage die Verantwortung für das Geschehene“, hieß es in einer Erklärung des 68-Jährigen, die dessen Anwalt zum Prozessauftakt am Mittwoch vorlas. Der Mann ist wegen Mordes, versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Dem Rentner wird vorgeworfen, im Sommer 2017 im Gemeinschaftsraum der Unterkunft für Obdachlose Feuer gelegt zu haben. Der Brand habe sich auf das gesamte Gebäude ausgeweitet. Vier Mitbewohner starben, eine Mitbewohnerin wurde verletzt.

Er leide an Depressionen und habe zum Zeitpunkt der Brandstiftung Selbstmordgedanken gehabt, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Seine Verlobte und ein ehemaliger Mitbewohner aus der Unterkunft bestätigten, der Angeklagte sei mit seinen Lebensverhältnissen unzufrieden gewesen. Außerdem habe es häufiger Meinungsverschiedenheiten mit anderen Mitbewohnern gegeben.

Wenige Wochen vor dem Brand war der Mann von seiner Lebensgefährtin aufgefordert worden, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, woraufhin er in der Sozialunterkunft gelandet war. Vor Gericht gab die Frau an, den Rauswurf zu bereuen. Im Januar verlobte sie sich bei einem Besuch im Gefängnis mit dem Angeklagten. Der 68-Jährige ist in den 80er Jahren wegen Brandstiftung verurteilt worden. dpa