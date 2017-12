An Silvester gibt es die höchsten Feinstaubwerte des Jahres

Fast 5000 Tonnen Feinstaub werden an Silvester in Deutschland in die Luft geblasen. Das sind nach Berechnungen des Umweltbundesamtes etwa 17 Prozent der jährlichen Emissionen durch den Straßenverkehr. Um ein Uhr werden an den großstädtischen Hotspots Spitzenwerte von weit über tausend Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wodurch die Tagesmittelwerte an Neujahr die vorgeschriebene Grenze von 50 Mikrogramm weit überschreiten.

Dichter Nebel durch Feinstaub

Auch an der Tübinger Messstation in Derendingen wurde zu Beginn dieses Jahres ein Tagesmittelwert von 132 Mikrogramm festgestellt – dabei ist die Station im städtischen Hintergrund. Die Reutlinger Lederstraße, ohnehin ein Garant für Überschreitungen, gehörte mit 277 Mikrogramm wieder zu den Spitzenreitern im Land. Zwischen den Jahren 2009 und 2010 wurde hier der unglaubliche Halbstundenwert von 879 Mikrogramm gemessen. Damals war der Nebel so dicht, dass der Verkehr vorübergehend zum Erliegen kam.

Eigentlich kann man Feinstaub mit dem bloßen Auge nicht sehen, denn er ist per Definition maximal zehn Mikrometer groß (ein hundertstel Millimeter). Nur bei hoher Dichte werden die Partikel als Nebel sichtbar; wie etwa bei Smog oder in der Silvesternacht. Ob es auch in diesem Jahr zu solch extremen Überschreitungen kommt? Das hänge von verschiedenen Faktoren ab, sagt Zarko Peranic von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. „Deswegen lässt sich das nur schwer prognostizieren.“

Peranic ist zuständig für die Messstellen im Land. Neben der Feuerwerksmenge ist nämlich das Wetter der entscheidende Faktor. „Bei austauscharmer Wetterlage hält sich der Feinstaub lange in der Luft.“ Deswegen sei es in den letzten Jahren auch zu derartig hohen Spitzen gekommen. Voraussichtlich wird es in der Nacht auf Neujahr regnen, ob es allerdings reicht, um unterhalb der 50 Mikrogramm Marke zu bleiben, ist nicht abzusehen.

Trotz dieser Befunde könne man die Knallerei kaum verbieten, meint Peranic. Verbote werden bisher nur zugunsten des Lärm- und Brandschutzes ausgesprochen. So geschehen beispielsweise in der Tübinger Innenstadt, wo in der Silvesternacht von 2008 auf 2009 direkt am Marktplatz ein Fachwerkhaus Feuer fing. Seitdem herrscht in der Innenstadt striktes Feuerverbot. Oberbürgermeister Boris Palmer begrüßt die Sperrzone, hält ein grundsätzliches Verbot mit Verweis auf die große Anteilnahme an dem Spektakel aber für „unverhältnismäßig“. „Das ist der Preis der Freiheit“, so Palmer .

Keine Handhabe für Verbot

Rainer Letsche ist als stellvertretender Leiter des Tübinger Ordnungsamtes mitverantwortlich für die Einhaltung des Verbots. Persönlich halte er nichts von Feuerwerk, er glaube aber auch nicht, dass Verbote anders als über den Brandschutz durchgesetzt werden könnten. Tatsächlich unternahm die Stadt Stuttgart erst in diesem Jahr einen Versuch, privates Feuerwerk zu verbieten. Die Grüne Stadtregierung kämpft ohnehin seit langem mit der Luftverschmutzung im Kessel, das Neckartor ist berüchtigt für seine Feinstaubwerte. Doch der Versuch scheiterte: „Ein Verbot des Feuerwerks zur Luftreinhaltung ist rechtlich nicht zulässig. Das hat unsere intensive Prüfung der Rechtslage gezeigt“, teilte Martin Schairer, Stuttgarter Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, mit.

Und so wird wohl auch das Jahr 2018 mit reichlich Feinstaub begrüßt. Im Vergleich zu Reutlingen wird Tübingen aber höchstwahrscheinlich wieder besser abschneiden, da die zentrale Station in der Mühlstraße durch das Feuerverbot vor direktem Qualm geschützt ist.