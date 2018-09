Amtsblatt als Konkurrenz zur Zeitung?

Karlsruhe. Dürfen Kommunen ihre Amtsblätter zu redaktionell gestalteten Wochenzeitungen ausbauen? Darüber verhandelte der erste Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) am 13. September.

Hintergrund: Die Stadt Crailsheim gibt ein kommunales Amtsblatt namens „Stadtblatt“ heraus, früher im Abo, seit 2016 wird es kostenlos an 17 000 Haushalte im Stadtgebiet verteilt. Der Konflikt entstand, weil das Stadtblatt seine Berichterstattung immer weiter ausbaute. Dagegen klagte der Verlag der Südwest Presse. Die Stadt betreibe unlauteren Wettbewerb, weil sie verfassungsrechtliche Vorgaben missachte.

In der Verhandlung beim BGH berief sich die Südwest Presse auf das „Gebot der Staatsfreiheit der Medien“, gegen das Crailsheim verstoße. Das „Stadtblatt“ dürfe zwar über die Arbeit von Stadtverwaltung und Gemeinderat informieren, aber nicht über die örtliche Kultur, Wirtschaft und den Sport. Dies sei Aufgabe der freien Medien. Wenn eine Kommune hier mit eigenen Presseorganen aktiv werde, sei die institutionelle Garantie der freien Presse verletzt, so der SWP-Anwalt Axel Rinkler.

Die Stadt Crailsheim berief sich dagegen auf die ebenfalls im Grundgesetz garantierte „kommunale Selbstverwaltung“. Die Kommunen seien für alle örtlichen Angelegenheiten zuständig und könnten deshalb auch örtliche „Informationsdefizite“ beseitigen, so Anwalt Jörg Semmler. Die Institution der Presse sei dadurch nicht gefährdet, schließlich sei das „Stadtblatt“ zur Neutralität verpflichtet, auf örtliche Themen beschränkt und erscheine nur einmal in der Woche.

Der parteilose Crailsheimer Bürgermeister Christoph Grimmer hielt in Karlsruhe ein pathetisches Plädoyer: „Es geht hier nicht nur um die Zukunft der kommunalen Amtsblätter, es geht hier um die Zukunft der Demokratie in Deutschland.“ Viele Gemeinden hätten gar keine Tageszeitung mehr. Da müsse eine Kommune mit eigenen Medien in die Bresche springen können.

Die Ausführungen des Vorsitzenden des ersten Senats des Bundesgerichtshofs glichen in weiten Strecken dem, was schon das Landgericht Ellwangen und das Oberlandesgericht Stuttgart in ihren für die Südwest Presse positiven Urteilen entschieden hatten. Das Urteil der Karlsruher Richter wird in einigen Wochen verkündet. Christian Rath