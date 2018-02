Am besten mit dem Zug zum Zug

Zum Auftakt gibt es am Sonntagmittag um 13.30 Uhr den Ahlandhoppa vom Kalkweiler Tor hinunter in die Altstadt und anschließend einen Ahlandtanz auf dem Marktplatz. Dann beginnt auch der große Fasnetsumzug mit 74 Zünften und Musikgruppe der schwäbisch allemannischen Fasnet, der in Rottenburg nur Ommzug genannt wird. Die Strecke führt von der Aufstellung beim Zunfthaus an der Sülchenstraße über Eugen-Bolz-Platz und Sprollstraße nach Ehingen jenseits des Neckars. Dort ziehen die Maskenträger und Musiker durch Tübinger und Ehinger Straße. Auf der Königstraße geht es dann zurück über den Neckar und in die Altstadt über den Marktplatz und weiter zur Festhalle.

Weil die Stadt zum Ommzug regelmäßig voller Hästräger und Zuschauer ist, empfiehlt sich für die Anreise die Bahn, die eigens Entlastungszüge einsetzt:

Zusätzliche Züge fahren ab Tübingen Hbf um 11.31 Uhr, 12.12 Uhr, 16.00 Uhr, 17.33 Uhr, 17.48 Uhr (weiter bis Bieringen) 12.45 Uhr und 13.55 Uhr.

In Rottenburg (Neckar) starten die zusätzlichen Züge um 11.52 Uhr, 13.21 Uhr, 16.16 Uhr, 17.22 Uhr und 18.15 Uhr in Richtung Tübingen Hbf.

Folgende Zusatzzüge nach Tübingen starten bereits in Bieringen: Regionalbahn um 13.26 über Bad Niedernau (ab 13.30 Uhr) sowie um 16.31 Uhr.

In den Entlastungszügen gelten die Tarifangebote der Verkehrsverbünde Naldo und Vgf sowie der Deutschen Bahn. Für Gruppen bis zu fünf Personen empfiehlt die Bahn eine Naldo-Tageskarte.

Appetizer gefällig? Hier gibt es einige Bilder vom Ommzug 2017: