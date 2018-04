Am Ostersonntag hat mutmaßlich ein 48-Jähriger seine 41-jährige Ehefrau erschossen

Winterlingen. Um kurz nach 19 Uhr greift der 48-Jährige am Sonntagabend zur Waffe, schießt auf seine Frau, für die die Rettungskräfte, die kurze Zeit später in der Ebinger Straße in Winterlingen (Zollernalbkreis) eintreffen, nichts mehr tun können – sie stirbt noch am Tatort in der Wohnung der Familie.

So zeichnet sich die brutale Tat nach den bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ab. Die 17 Jahre alte Tochter erlitt leichte Verletzungen. Sie soll Informationen unserer Zeitung zufolge versucht haben, den Mann von seiner Tat abzuhalten. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch am Sonntagabend am Ort des Geschehens fest.

Der 48-Jährige ist ein deutscher Staatsangehöriger mit serbischen Wurzeln, der Ehemann der Getöteten. Am Tatort kursierten schnell Gerüchte, wonach es sich um eine Tat unter jugendlichen Flüchtlingen handeln solle. Diese Information erwies sich schnell als falsch, wurde aber dennoch im Internet verbreitet.

Großeinsatz sorgte für Aufsehen

Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften hatte zuvor für Aufsehen in der Winterlinger Ortsdurchfahrt gesorgt. Einsatzkräfte der Polizei hatten sich Amokschutzausrüstungen angelegt und sich schwer bewaffnet, bevor sie in das Haus vorgingen.

Auch das Rote Kreuz startete nach der Tat einen Großeinsatz: „Mehr als 15 Helferinnen und Helfer des DRK richteten sich auf eine längerfristige Betreuung ein“, sagte Dietmar Dieter, Pressesprecher des Roten Kreuzes im Zollernalbkreis. Die Helfer kümmerten sich um mehr als 12 Familienangehörige, darunter mehrere Kinder. Einsatzkräfte aus Winterlingen, Harthausen und Balingen rückten am Sonntagabend aus.

Vermutlich ein Familiendrama

Wenig bekannt ist bisher zum Hintergrund der Tat, die Behörden geben sich dazu aus ermittlungstaktischen Gründen bislang zugeknöpft. Nur so viel: Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem sogenannten Familiendrama aus. Um den Ablauf genau rekonstruieren zu können, seien noch umfassende kriminaltechnische Untersuchungen erforderlich, teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit.

Haftbefehl wegen Mordes

Der dringend tatverdächtige Ehemann wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Hechingen hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes gegen den 48-Jährigen erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat noch an Ostern eine eigene Ermittlungsgruppe zusammengestellt, die den Fall nun minuziös aufklären soll.