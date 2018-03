Am Ende eingebrochen

Nach einer hohen Mössinger Niederlage hatte es im ersten Durchgang wirklich noch nicht ausgesehen. Da nämlich konnte die frei aufspielende Sportvereinigung die Partie gegen den favorisierten VfL Pfullingen bis zum 12:12 völlig ausgeglichen gestalten. Dann scheiterte die Spvgg wiederholt an VfL-Torhüterin Sarah Herdtner und ging mit einem 13:16-Rückstand in die Pause. Was folgte, war ein Leistungs...