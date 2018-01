Alle Bälle auf Mario Gomez

Stuttgart. Heilsbringer oder Chancentod? Mario Gomez wird nach seiner Rückkehr zum VfB Stuttgart heute (15.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC ganz besonders im Blickpunkt der Fans stehen. Der 32-Jährige soll mit seinen Toren dem bislang abschlussschwachen VfB (nur 13 Tore in der Hinrunde) den Klassenerhalt sichern. Um ihn in Szene zu setzen, hat Trainer Hannes Wolf eigens sein Spielsystem umgebaut und auf den Hoffnungsträger zugeschneidert. Drei weitere Offensivspieler sollen um Gomez kreisen und ihn mit Vorlagen füttern. „Man muss Mario freispielen, den Gegner in Bewegung bringen. Er braucht Bälle in die Box“, weiß Wolf.

Aber auch die Berliner Angreifer werden heute kritisch beäugt werden. Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic hat eine Stuttgarter Vergangenheit. Von 2012 bis 2015 spielte er für den VfB, zunächst sehr erfolgreich (86 Bundesligaspiele, 33 Tore). Am Ende wollte Ex-Präsident Bernd Wahler den lustlosen Bosnier um jeden Preis los werden. Bis vor einem halben Jahr zahlte der VfB noch Ibisevic' Monatsgehalt.

Heute wird Ibisevic (33) wohl nur auf der Ersatzbank sitzen. Der gebürtige Schorndorfer Davie Selke (22) hat ihm den Rang abgelaufen. Auch der U-21-Europameister spielte einst beim VfB – bei den C-Junioren. Dort wurden Selke Starallüren nachgesagt. Er verließ den Verein 2009 Richtung 1899 Hoffenheim. Gerold Knehr