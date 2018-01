«Aktenzeichen XY»: Hinweise zum Babyknochen-Fall

Darmstadt. .. ungelöst». Der Fall soll am 31. Januar (20.15 Uhr) vorgestellt werden. Nach wie vor ungeklärt sind die Todesursache und die Identität des Jungen, der zwischen einer und drei Wochen alt war, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Darmstadt mitteilten. Auch zur Mutter fehlt noch die entscheidende Spur. Die Ermittler hatten in Südhessen und Baden-Württemberg Krankenhäuser und vor allem Frauenärzte angesprochen.

Die Überreste des Babys hatte ein Pilzsammler am 9. September im Viernheimer Wald in einer Wickeltasche entdeckt. Bisher ist bekannt, dass der Junge bereits mit Drogen in Berührung gekommen ist. Die Ermittler vermuten, dass die Mutter während ihrer Schwangerschaft Amphetamin konsumiert haben könnte. Die Fahnder hatten Aufnahmen der Kleidung des Jungen und der gefundenen Gegenstände veröffentlicht, bislang aber ohne Erfolg.