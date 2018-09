Die Pläne zur Entwicklung einer Stadtbahn sind ein interessanter Entwurf. Ich möchte einen weiteren Ansatz vorstellen:

In Form einer liegenden Acht könnte die Bahn in einem Südring zunächst über Mühlstraße, Wilhelmstraße, Lustnau und das Neckartal zurück zum Bahnhof geführt werden. Später könnte ein Nordring hinzukommen, der auf der Trasse der gleichnamigen Straße über Wanne/Waldhäuser-Ost und Morgenstelle gebaut wird und dort in die bisherige Planung einmündet. Die Taille der Acht bildet die Wilhelmstraße zwischen dem Hauptgebäude der Universität und dem Pauline-Krone-Heim.

Große Vorteile dieser Lösung sind: Die Züge können die Acht oder deren einzelne Kreise alle in einer Richtung durchfahren und man braucht kein zweites Gleis. Der Individualverkehr wird dadurch weniger eingeschränkt. Die Mühlstraße etwa kann weiter im privaten Wagen befahren werden. Eventuell braucht man auch keine neue Neckarbrücke im Stadtzentrum, wenn diese jeweils nur mit einem Zug belastet wird. Wesentlich mehr Stadtteile werden angefahren, was die Attraktivität, Rentabilität und Konnektivität deutlich erhöht. Der in den 70er Jahren autobahnähnlich ausgebaut Nordring wurde so großzügig ausgelegt, dass eine Bahn auf dieser Trasse ohne gravierende Schwierigkeiten machbar erscheint.

Sicher ist dieser Ansatz teurer, aber er ist nachhaltiger und wirtschaftlicher als eine reine Stichbahn. Eine Achterbahnroute durch Tübingen muss dann von Beginn an das eingleisige Ausbauziel der Stadtbahn sein.