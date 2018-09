Achter mit souveränem Sieg

Plowdiw. Martin Sauer legte die Goldmedaille und den Stoff-Löwen auf den Steg, dann ergab sich der Steuermann des Deutschland-Achters seinem Schicksal. Im hohen Bogen warfen die alten und neuen Weltmeister ihren Steuermann in den Mariza-Kanal. „Alles gut, ich habe nur ein bisschen Wasser geschluckt. Auch wenn ich gehofft hatte, dass die Jungs keine Kraft mehr haben“, sagte der 35-Jährige, als er wenig später klatschnass wieder an Land stand.

Sauers Abflug ins Wasser war die unvermeidliche Folge einer Machtdemonstration. Mit einem Start-Ziel-Sieg stürmte das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) im bulgarischen Plowdiw wie im Vorjahr zum WM-Titel. Fast zwei Sekunden lagen die „acht Muske(l)tiere“ am Ende vor Herausforderer Australien. Bronze ging an Olympiasieger Großbritannien. „Für mich ist es der fünfte WM-Titel, das ist etwas ganz Besonderes. So ein WM-Finale sitzt man schließlich nicht auf einer Pobacke ab“, sagte Richard Schmidt, der seit zehn Jahren ohne Unterbrechung im Boot rudert.

Ruder-Neuling Oliver Zeidler hatte im Einer die erhoffte Medaille verpasst. Der 22-Jährige kam auf Rang sechs, lieferte insgesamt aber ein starkes WM-Debüt ab. „Ich bin schief losgefahren und habe gleich eine Leine berührt. Ich bin mit einer Form angereist, mit der ich hätte Weltmeister werden können“, sagte der ehemalige Schwimmer. dpa