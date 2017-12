Achillessehnenriss: Frisch Auf Göppingen lange ohne Urban

Göppingen. Der slowakische Nationalspieler erlitt am Mittwoch beim 28:17-Heimsieg gegen den TV Hüttenberg einen Achillessehnenriss. Der 28-Jährige werde am Freitag operiert und möglicherweise für den Rest der Saison ausfallen, teilte der Tabellenelfte am Donnerstag mit. Die Verletzung habe sich Urban ohne Einwirkung eines Gegenspielers zugezogen.