In Lauerstellung am Wendelsheimer Kirchbuckel: Sieger Florian Tenbruck (Mitte) vom RWV Wendelsheim Märchensee-Kriterium. Bild: Ulmer

„,All in‘ für Flo“ Abonnementsieger Florian Tenbruck gewinnt erneut „sein“ Wendelsheimer Märchenseekriterium

Die Serie hat Bestand: In Florian Tenbruck gewann wie in den Vorjahren ein Lokalmatador das Wendelsheimer Märchenseekriterium. Der 28-Jährige im Trikot des veranstaltenden RWV Wendelsheim begeisterte die vielen Zuschauer an der Strecke und setzte sich nach spannenden 80 Runden gegen die Konkurrenz durch.