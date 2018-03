Abbiegenden Sattelzug rechts überholt

Am Samstagmorgen um 8.58 Uhr fuhr in Herrenberg ein Sattelzug auf der Tübinger Straße stadteinwärts. Als er nach rechts in die Hildrizhauser Straße abbiegen wollte, holte der 46-jährige Fahrer wegen der Länge des Fahrzeugs zunächst nach links aus. Das wollte eine 35-jährige Citroen-Fahrerin nutzen, um den Sattelzug rechts zu überholen: Als der Sattelzug nun nach rechts zog, kam es zum Zusammenstoß. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben nach einer erster Schätzung ein Schaden in Höhe von etwa 11000 Euro. Verletzt wurde niemand.