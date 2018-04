Ab in den Süden

Sechs Jahre lang spielte Federico Cipollone beim TV Rottenburg. Zur Musik aus dem Mafia-Film „Der Pate“ lief der Halb-Italiener bei den Heimspielen stets ein. In der kommenden Saison erklingen andere Lieder in der Paul-Horn-Halle: Denn Cipollone verlässt den Klub.

Der 23-Jährige wechselt ins Ausland, in den Süden – aber nicht nach Italien, wie Cipollone versichert. „Es war schon immer ein Traum, mal im Ausland zu spielen“, sagt der Zuspieler, „ich habe jetzt gemerkt, dass ich was Neues suchen soll – auch wenn es schwer fällt, zumal die letzte Saison nicht so lief, wie wir uns das alle gewünscht hätten.“