A 8: Albaufstieg wird voll gesperrt

Region. Auf der Autobahn 8 zwischen Stuttgart–München müssen die Autofahrer in den kommenden Wochen mit Staus und Umleitungen rechnen. Grund sind Wartungs- und Reparaturarbeiten. Am kommenden Samstag, 13. Oktober, wird die A 8 in Richtung München zwischen Rasthof Gruibingen und Anschlussstelle Mühlhausen voll gesperrt. Laut Regierungspräsidium Stuttgart stehen im Tunnel Gruibingen Wartungsarbeiten an. Die Sperrung beginnt am Samstag um 20 Uhr und dauert bis Sonntag, 14. Oktober, 5 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet.

Schon am Montag, 15. Oktober, folgt die nächste Baustelle. Dann werden am Albaufstieg zwischen Mühlhausen und dem Lämmerbuckeltunnel die Bordsteine erneuert. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 8. November. Dafür wird die A 8 in Fahrtrichtung München jeweils von 20 bis 6 Uhr halbseitig gesperrt. Am Freitag, 9. November, folgt von 22 Uhr an die nächste Vollsperrung: Diesmal wird die Fahrbahndecke des Albaufstiegs zwischen Mühlhausen und dem Lämmerbuckeltunnel erneuert. Diese Arteiten dauern bis 6 Uhr am Montag, 12. November. eb