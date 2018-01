6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Gegen 12.45 Uhr wollte eine Frau mit ihrem Opel Corsa nach links in die Straße Im Maierhof abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste sie anhalten. Der Mann, der hinter ihr in seinem Ford Transit fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Schaden an dem Kastenwagen wird von der Polizei mit 2000 Euro angegeben. Beide Beteiligte blieben unverletzt.