55-jährige Frau kommt ums Leben

Horb am Neckar. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war das Feuer in der Nacht in der Steinachstraße im Ortsteil Grünmettstetten ausgebrochen. Als die Anwohner um kurz vor 3.00 Uhr die Feuerwehr verständigten, stand das Dach des Gebäudes bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die 55 Jahre alte Bewohnerin wurde von den Feuerwehrleuten im Inneren des Hauses tot aufgefunden. Nach Angaben der Polizei war sie wahrscheinlich erstickt. Ebenfalls nicht überlebt hatten die beiden Hunde und die Katze der Hausbesitzerin. Die Brandursache war derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf circa 150 000 Euro geschätzt.