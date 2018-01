51 Haltepunkte und eine Verbindung nach Reutlingen

Am Montagabend übergab Karl-Heinz Kaiser von der beauftragten Automobil-Firma vor dem Rathaus den Schlüssel des neuen Bürgerbusses feierlich an Bürgermeisterin Rösch. Der Bürgerbus: Ein Projekt, „das 20 Jahre zurück geht“, so Rösch. Schon damals richtete die 5000 Einwohner-Gemeinde einen Transport-Service für all diejenigen ein, die aus körperlichen Gründen nicht mehr so gut zu Fuß sind. Damals s...