50 Jahre Zelle – Aktionswoche startet mit Ausstellungseröffnung

Einen Monat lang hat Elsemarie Lichtenberger, die seit acht Jahren in der Zelle aktiv ist, alte Zeitungsberichte, Plakate, Flyer, Konzertankündigungen und andere Dokumente gesichtet und chronologisch zusammengestellt.

Die Schau beginnt auf der Treppe zur Galerie mit einem großformatigen Transparent, auf dem die Gründungsmitglieder abgebildet sind. Einige von ihnen werden das Jubiläum sicher nutzen, um sich auf der Insel mit anderen Ehemaligen zu treffen. 50 Jahre Zelle, das sind auch 50 Jahre, in denen das autonome Jugendzentrum immer wieder gefährdet war. Auch in der letzten Zeit gab es Probleme mit Stadt und Landkreis wegen der Finanzierung, was Lichtenberger nicht nachvollziehen kann: „Wir sind das einzige selbstveraltete Zentrum seit 50 Jahren. Schade, dass uns nicht mehr Vertrauen entgegen gebracht wird.“

Noch sei nicht klar, ob die notwendigen Zuschüsse (3000 Euro vom Landkreis, 10000 Euro von der Stadt) für die Festival-Woche freigegeben werden. Immerhin hat der Landkreis am Montag einen entsprechenden Sperrvermerk aufgehoben, die Stadt will kommende Woche nachziehen. Am heutigen Mittwoch gibt es Workshops und Vorträge, morgen die große Streetparade, die gegen 17 Uhr im Bürgerpark startet und dann quer durch die Stadt zur Zelle führt.

Jeweils acht Bands treten dort am Freitag und am Samstag auf – Eintritt wird nur am Samstag verlangt. Die Aktionswoche endet in der Samstagnacht mit einer großen Aftershowparty. Davor wird Lichtenberger die Exponate aber in Sicherheit bringen, denn die werden spätestens in 10 Jahren wieder gebraucht./Bild: Haas