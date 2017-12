44-Jähriger wirft Böller in Gruppe

Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei. Der 44-Jährige und ein 25-jähriger Begleiter gingen daraufhin in einen nahegelegenen Imbiss. Dort stritt sich der 44-jährige aggressiv und lautstark mit anderen Gästen. Er schrie den Wirt an und warf das bestellte Essen über den Tresen. Weil der 44-Jährige sehr aggressiv gewesen sei, habe man insgesamt acht Beamte zur Beruhigung der Lage eingesetzt, so die Polizei. Dabei setzten sie auch Pfefferspray gegen den Mann ein. Zur Augenspülung wurde ein Rettungswagen gerufen. Der 44-Jährige verweigerte jedoch die Behandlung. Er wurde im Rettungswagen liegend zum Polizeirevier Tübingen gebracht. Die Nacht verbrachte er auf richterliche Anordnung in einer Zelle. Warum er so aufgebracht war, konnte die Polizei nicht sagen.