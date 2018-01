380 Millionen Fahrgäste im Jahr

Stuttgart. Der eigentliche Jahrestag ist bereits vorbei: Am 19. Dezember 1977 war nach jahrelangen Vorbereitungen gemeinsam von der Deutschen Bahn und der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart gegründet worden – der damals fünfte Tarifverbund in Deutschland. Es dauerte weitere zehn Monate, bis am 1. Oktober 1978 die S-Bahnen von Stuttgart nach Ludwigsburg, Plochingen, Weil der Stadt und wieder zurück zum Hauptbahnhof fuhren.

Für die Fahrgäste war neu, dass sie mit einem Ticket die Linie, also auch zwischen S- und Straßenbahn, wechseln konnten. Es war der Beginn des VVS-Gemeinschaftstarifs, der heute die Landeshauptstadt sowie die Nachbarlandkreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr, Ludwigsburg und seit 2014 teilweise den Kreis Göppingen umfasst. Vor 25 Jahren wurden die Linienbusse in den Tarifverbund aufgenommen. Seither ist das VVS-Ticket in der Region die erste Wahl im öffentlichen Personennahverkehr.

Innerhalb von 40 Jahren hat sich die Zahl der Fahrgäste von 180 auf 380 Millionen mehr als verdoppelt. Täglich sind im Verbund 1,3 Millionen Menschen unterwegs, die dem VVS einen jährlichen Umsatz von etwa einer halben Milliarde Euro bescheren. Der VVS gilt bundesweit als Erfinder des Kombitickets aus Eintrittskarte für eine Veranstaltung und Fahrschein.

VVS-Geschäftsführer Horst Stammler hat am Samstag vor den Medienvertretern eine Erfolgsbilanz gezogen und gleichzeitig angedeutet, um den runden Geburtstag nicht viel Tamtam machen zu wollen. Am 1. Oktober werde es nicht die große Feier mit Prominenz geben. „Wir wollen stattdessen übers gesamte Jahr mit unseren Fahrgästen feiern.“

Im Wesentlichen will der VVS seinen Kunden kleine Geschenke in Form von Rabattaktionen anbieten, die zu Ausflügen mit Bus oder Bahn animieren wollen. Das Jubiläumsprogramm wurde auf der Touristikmesse CMT vorgestellt, wo der VVS mit einem Stand vertreten ist. Die 40-Jahr-Feier soll den Tourismus in der Region ankurbeln. Bis Ende Januar bekommen VVS-Kunden beispielsweise einen vergünstigten Eintritt in Badezentren wie dem Filderado, dem Oskar-Frech-Bad oder dem Mineralbad Leuze. Im Februar, März, Juni und November gibt es verbilligte Eintritte in einigen Museen. Dazwischen Rabatte beim Besuch großer Veranstaltungen wie dem Frühlingsfest oder dem Internationalen Trickfilmfestival.

Zudem hat der VVS zum Jubiläum eine Broschüre mit 40 Ausflugszielen herausgegeben (siehe Infokasten), die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Es ist eine Auswahl von Lieblingszielen, die Fahrgäste „in großer Zahl“, so Stammler, als Vorschläge eingereicht haben. Geheimtipps sind in die Broschüre nicht aufgenommen worden, dafür populäre Glanzlichter wie Schloss Ludwigsburg, der Limes in Welzheim, das Märklin Museum in Göppingen oder der Pomeranzengarten in Leonberg.

Das Jahr 2018, da ist sich der zweite VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger sicher, wird in weiten Teilen weniger vom Jubiläum geprägt sein, sondern „wieder ein Baustellenjahr werden“. Verspätete und überfüllte Bahnen werden die Feierlaune auch in der Geschäftsstelle vermiesen. Die geplante Reform der VVS-Tarife gelte es in diesem Jahr ebenfalls noch zu stemmen, sagten die beiden Geschäftsführer. Klappe sie, wäre dies ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Verkehrsverbunds.