36-Jährige stirbt nach Motorradunfall

Giengen an der Brenz. Sie starb am Wochenende in einer Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau war am 21. Mai bei einem 31 Jahre alten Motorradfahrer in Giengen an der Brenz mitgefahren und mit ihm gestürzt. Der Fahrer soll zu viel Gas gegeben und dann die Kontrolle über das Motorrad verloren haben. Er selbst verletzte sich leicht. Die 36-Jährige war damals mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ermitteln die Behörden nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den Fahrer.