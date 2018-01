24-Stunden-Streiks nicht zu verhindern

Berlin/Stuttgart. Von Mittwoch bis Freitag kommt es in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie erstmals zu 24-Stunden-Streiks. Die IG Metall will bundesweit 250 Unternehmen bestreiken, davon 70 in Baden-Württemberg; welche genau, will sie erst 24 Stunden vorher bekanntgeben.

Was ist das besondere an den 24-Stunden-Streiks? Sie sind ein neues Kampfmittel der IG Metall in Tarifverhandlungen zwischen Warnstreiks, die nur ein paar Stunden dauern, und unbegrenzten Streiks, die erst nach einer Urabstimmung aller Gewerkschaftsmitglieder möglich sind. Eingeführt wurden sie beim Gewerkschaftstag 2015. Im Gegensatz zu Warnstreiks zahlt die IG Metall bei den auf 24 Stunden begrenzten Ausständen ihren Mitgliedern Streikgeld. Zuvor wird in den einzelnen Betrieben abgestimmt, ob sie bereit sind mitzumachen. Bei den Unternehmen werden sie wohl sie große Schäden verursachen. Gerade in der Automobilindustrie sind die großen Hersteller mit ihren Zulieferern eng verzahnt, und sie haben keine großen Lagerbestände. Daher stehen schnell die Bänder still, auch bei ausländischen Kunden.

Wie nah waren sich Arbeitgeber und IG Metall bei den Verhandlungen am Samstag? Bei vielen Punkten ziemlich nah, sagen zumindest die Arbeitgeber. Der neue Tarifvertrag soll mit 27 Monaten ungewöhnlich lange laufen. Für die gesamte Laufzeit bezifferten sie ihr Angebot auf 6,8 Prozent, während die IG Metall insgesamt 8 Prozent forderte.

Woran sind die Gespräche gescheitert? Die IG Metall will für alle Arbeitnehmer das Recht durchsetzen, die Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf bis zu 28 Stunden zu verkürzen. Das würden die Arbeitgeber mitmachen, wenn andere Beschäftigte länger arbeiten dürfen, sodass das Arbeitsvolumen insgesamt nicht kleiner wird. Denn die Betriebe haben schon kräftig mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Knackpunkt ist die Forderung nach einem teilweisen Lohnausgleich für Arbeitnehmer, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, sowie für Schichtarbeiter. Als Alternative ist im Gespräch, dass sich diese Gruppen statt der Tariferhöhung für zusätzliche Urlaubstage entscheiden können.

Wollen die Arbeitgeber die 24-Stunden-Streiks vor Gericht stoppen? Nein. Sie wollen zwar die Arbeitsgerichte anrufen, weil sie die Streiks für illegal halten. Sie planen aber nicht, Einstweilige Verfügungen zu beantragen, die allein ein schnelles Ergebnis brächten, schon weil die Erfolgsaussichten ungewiss sind. Zudem würde dies den Konflikt kräftig anheizen. Allerdings wollen die Arbeitgeberverbände die IG Metall für die Schäden der Streiks haftbar machen. Möglicherweise folgen einzelne Unternehmen, auch solche, die nicht tarifgebunden sind, aber trotzdem in Mitleidenschaft gezogen werden. Bis aber ein Urteil fällt, dauert es viele Monate. Dann muss der Tarifkonflikt längst gelöst sein.

Wie geht es jetzt weiter? Bis Freitag rollt erst einmal die 24.Stunden-Streikwelle. Allgemein wird angenommen, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in Stuttgart am kommenden Wochenende wieder zusammensetzen, um doch noch einen Pilotabschluss zu erreichen. Dieter Keller