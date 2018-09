24-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 24-jährige BMW-Fahrerin, die Richtung Reutlingen unterwegs war, geriet gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 30-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der BMW wurde seitlich am Mercedes abgewiesen, geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum. Als der BMW zurück auf die Fahrbahn schleuderte, kollidierte er mit dem Ford einer 47-Jährigen, die in Richtung Stuttgart unterwegs war. Die 24-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand laut Polizeibericht nicht. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unterstützung der Bergungsarbeiten vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Richtungen für eineinhalb Stunden gesperrt.