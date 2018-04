23-Jähriger bei Waldarbeiten schwer verletzt

Geislingen an der Steige. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 23-Jährige den Baum an einem steilen Hang nahe Geislingen an der Steige zersägt, als der Stamm ins Rutschen geriet und den Arbeiter erfasste. Der Mann prallte gegen einen Wurzelstock und klemmte sich den Oberschenkel ein. Trotz Schutzkleidung verletzte er sich schwer und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Der Verletzte kam nach dem Unfall am Samstagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.