22-Jähriger durch Flaschenwurf bei Fastnachtsfeier verletzt

Weil am Rhein. Nach Angaben der Polizei hatte der 22-Jährige in der Nacht zum Sonntag zusammen mit mehreren anderen Menschen draußen vor der Halle gestanden, in der die Veranstaltung stattfand. Aus noch unbekannten Gründen warf dort jemand eine Flasche. Die traf den 22-Jährigen am Kopf, wodurch er eine Platzwunde erlitt und kurzzeitig bewusstlos wurde. Der junge Mann wurde zunächst vor Ort behandelt und musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer die Flasche in die Menge geworfen hatte, war zunächst unklar.