2019 wird mit der Sanierung der Baumgarten-Mensa begonnen · Küchentrakt wird neu gebaut

In der Zwischenzeit wird der Mensabetrieb in die Shedhalle an der Schlachthausstraße ausgelagert. Das Stadtplanungsamt stellte das Sanierungs- und Bauvorhaben am Montagabend noch einmal dem Planungsausschuss vor, bevor die Baugenehmigung erteilt wird.

Die Bausumme beträgt mehr als 30 Millionen Euro. Der denkmalgeschützte Trakt mit den Glasfassaden wird saniert. Der rückwärtige Küchentrakt jedoch gilt nicht als erhaltenswert. Er wird abgerissen und neu gebaut. Ihm weinte am Montag im Planungsausschuss niemand eine Träne nach. „Hässlicher als jetzt kann man es nicht machen“, sagte Ernst Gumrich (Tübinger Liste), der sich zudem noch einmal beim Land bedankte: Der Erhalt der denkmalgeschützten Mensa und die damit verbundenen Mehrausgaben durch das Land seien eine „große Geste an die Stadtgesellschaft“.

Der langgestreckte, massive Küchenneubau wird größer als der bisherige Bau. Er rückt auch noch etwas näher an die Nauklerstraße heran. Städtebaulich sei das an dieser Stelle zu vertreten, sagte Baubürgermeister Cord Soehlke.

Der Gestaltungsbeirat hatte im Vorfeld insbesondere die Fassadengestaltung kritisiert. Die überarbeitete Variante fand man dann ganz annehmbar. Die Musterung der Klinkerfassade soll eine „lebendige Ziegelarchitektur“ erhalten, sagte Stadtplanerin Barbara Landwehr. Der vorgelagerte schmale Grünstreifen entlang der Nauklerstraße verschwindet. Dafür sollen Bauminseln am Fahrbahnrand angelegt werden.

Sicher ist auch, dass mit dem Umbau der Bierkeller „zugunsten der Gesamtfunktion des Gebäudes weichen muss“, so Landwehr. Das Untergeschoss wird künftig als Lagerfläche für das Museum der Universität Tübingen MUT genutzt.

Die lange Bauzeit ist dem Umfang des Projekts geschuldet: Sieben Monate sind allein für die Schadstoffsanierung angesetzt, teilte der Leiter der Baurechtsabteilung, Michael Beier, mit. Drei Monate wird die Einrichtung der Baugrube dauern.

Gleich mehrere Stadträte wollten wissen, wie es um den für die Campus-Planung so wichtigen Uni-Platz stehe. Und was mit der Verkehrsführung in dem Quartier sei. Das werde alles mitgedacht, versicherte Baubürgermeister Cord Soehlke. So will man den Verkehrsraum zwischen Mensa und Kupferbau langfristig vereinheitlichen. Von der Mensa bis zum Kupferbau soll es einen verkehrsberuhigten Bereich geben.

Die Aufhebung des Einbahnrings von Wilhelmstraße und Hölderlinstraße allerdings zeitgleich mit der Mensa-Sanierung anzugehen, sei nicht ratsam, so Soehlke. Bei einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Verkehrsdezernats habe man sich aber darauf geeinigt, die Aufhebung des Einbahnrings „geistig abzukoppeln von der Regionalstadtbahn“. So dass man wohl Anfang der 20er Jahre dazu einen Beschluss fassen könne.