191 statt 100 km/h: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Laufenburg. Der Wagen des 25-Jährigen wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag mit Tempo 191 gemessen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind an der vor einem Tunnel gelegenen Stelle 100 Kilometer pro Stunde. Dem Mann mit Wohnsitz in Deutschland drohen laut Polizei nun 600 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in der bundesweiten Verkehrssünderdatei in Flensburg.