19-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Sportwagen vor Polizei

Crailsheim. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll der junge Mann den Wagen, der neu etwa 120.000 Euro kostet, am Montag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) beim Einbruch in einen KfZ-Betrieb gestohlen haben. Ein Streife sichtete den Sportwagen noch am selben Tag und nahm die Verfolgung auf. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Fahrer flüchtete, wobei er nicht nur zu schnell fuhr, sondern auch Haltezeichen missachtete. An einem Bahnübergang kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Er flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber schließlich festgenommen. Der 19-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.