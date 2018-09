1860 gewinnt bayerisches Drittliga-Derby

Unterhaching. Das erste Pflichtspiel der bayerischen Fußballvereine nach mehr als elf Jahren Pause endete am Mittwochabend 1:1 (0:0). Adriano Grimaldi und Torhüter Marco Hiller hätten die Matchwinner für die überlegenen «Löwen» werden können. Vor 14 200 Zuschauern erzielte der Stürmer in der 55. Minute die Löwen-Führung, Hiller parierte elf Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter von Josef Welzmüller. In der Nachspielzeit aber gelang dem eingewechselten Unterhachinger Stefan Schimmer doch noch der Ausgleich (90.+1).

Durch den Punktverlust verpassten die Hachinger den Sprung an die Tabellenspitze und konnte die überraschende Heimniederlage des KFC Uerdingen nicht nutzen. Der bisherige Spitzenreiter unterlag dem FSV Zwickau mit 1:2 (0:0) und rutschte im spannenden Kampf um die ersten Plätze sogar auf Rang vier ab. Neuer Drittliga-Primus ist der VfL Osnabrück, der Fortuna Köln 1:0 (0:0) schlug. Im dritten Mittwochsspiel gewann der Karlsruher SC mit 3:1 (1:0) in Aalen.

Hinter Osnabrück (18 Punkte) sind die Verfolger Würzburger Kickers, Unterhaching, Karlsruhe und Uerdingen mit 16 Zählern punktgleich. 1860 rutschte mit zwölf Zählern auf den neunten Tabellenrang.