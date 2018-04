17-Jähriger verletzt sich bei Sturz auf Baustelle schwer

Sinzheim. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Jugendliche am Vortag in Sinzheim beim Verlegen von Zwischenbodenbalken circa 2,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Auszubildende eines Handwerksbetriebs wohl das Gleichgewicht verloren. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen in eine Klinik.