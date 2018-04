15. Niederlage in Serie für die Walter Tigers Tübingen

Am Ende unterlagen die Tigers 77:94 (37:42). Nach einer ansehnlichen ersten Hälfte vor 2900 Zuschauern brachen die Tübinger nach der Pause ein. Doch trotz der 15. Niederlage in Serie und weiter nur einem Sieg in der gesamten Saison sind die Tigers noch immer nicht sicher abgestiegen. Erfolgreichste Werfer bei Tübingen waren Reggie Upshaw und Barry Stewart mit jeweils 16 Punkten.