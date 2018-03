15 Kinder in Erbin getötet

Bei einem Luftangriff in Ost-Ghuta wurden am Dienstag 15 Kinder getötet. Sie besuchten den Waisenkindergarten in Erbin, den der Verein Tübinger Syrienhilfe finanziert hat und weiterhin unterstützt. Das teilte der Vorsitzende des Vereins Abdallatif Allatif gestern dem TAGBLATT mit. Die Partner des Vereins vor Ort in Ost-Ghuta hätten diese Nachricht bestätigt, so Allatif.Den Kindergarten ließ der V...