14-Jähriger macht Spritztour mit Auto der Mutter

Hardthausen am Kocher. Er wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag von einer Streife in Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn) angehalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hatten sich nach Angaben eines Sprechers auf die Suche gemacht, nachdem die Mutter gemeldet hatte, dass ihr Auto fehlte. Wie sich herausstellte, war der 14-Jährige für die Polizei kein Unbekannter: Schon Anfang Dezember hatte er einen Unfall mit Blechschaden verursacht. In beiden Fällen war er demnach ohne Wissen der Mutter unterwegs. Gegen den 14-Jährigen wird jetzt ermittelt - unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.