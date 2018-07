127 Kilogramm versilbert

Silber im Einzel, Gold in der Mannschaftswertung mit dem Team Baden-Württemberg: Die Tübingerin Madita Kopp (17), die für den VfL Nagold startet, hat bei den deutschen Jugend-Meisterschaften der Gewichtheber in Böbingen aufgetrumpft.Beim Reißen stellte Kopp im dritten Versuch mit 58 Kilogramm ihre Bestmarke ein, blieb aber an der Marke von 60 Kilogramm hängen. Im beidarmigen Stoßen bewältigte Kop...