„Einen besseren Platz gibt es nicht“

Stuttgart. Zwei Männer braucht Jürgen Kaufmann, um sich fürs Volksfest zurechtzumachen. Einer zieht ihm die Lederhose hoch, der andere hilft ihm ins blau-weiß karierte Hemd. Minutenlang kämpfen die Männer mit seinen ungelenken Gliedern. Kaufmann drückt der Kopf, er schwitzt, sieht kaum was – „und ständig bleibe ich mit den Ohren irgendwo hängen“. Die meisten Besucher des Cannstatter Volksfestes wissen nicht, wie Jürgen Kaufmann aussieht. Sie kennen nur sein Alter Ego, den Wasenhasi. Seit mehr als zehn Jahren schlüpft er in die Rolle des Wasen-Maskottchens.

Als drei Meter großes Plüschtier mit Dauergrinsen winkt er Touristen von der Fruchtsäule aus zu, teilt Umarmungen aus und posiert mit Mädels und Jungs in Tracht für ein Selfie. Die wenigsten Besucher werden auch wissen, wohin der Wasenhasi nach Dienstschluss verschwindet. Er biegt dann ab zwischen „Grandls Hofbräu Zelt“ und „Wilhelmer‘s Schwabenwelt“, läuft eine Mauer entlang und schlüpft nach wenigen Metern durch das Gittertor einer Einfahrt. Willkommen auf dem „Campingplatz Cannstatter Wasen“ – näher kann man nicht am Volksfest wohnen.

Janker und Lederhose

Im Moment liegt der XXL-Hasen-Kopf in einem abgedunkelten Büroraum auf einer Couch. Ohne Verkleidung ist Kaufmann ein freundlich dreinschauender Mann mit gestutztem weißen Bart, 64 Jahre alt, in Janker und Lederhose. Er hat sich hierher zurückgezogen, um seiner eigentlichen Aufgabe nachzugehen. Kaufmann ist Chef des Campingplatzes. „Die Rollläden lass‘ ich immer unten. Wenn die Leute sehen, dass ich da bin, hab‘ ich keine ruhige Minute mehr.“ Er hat auch so genug zu tun. „Zu Volksfestzeiten schieb‘ ich 18-Stunden-Schichten.“ Seit mehr als 30 Jahren macht er den Rummel schon mit. Da erlebt man so einiges, selbst wenn nebenan nicht gerade das zweitgrößte Volksfest Deutschlands tobt.

Eine Frau brachte auf dem Stuttgarter Campingplatz ihr Kind zur Welt. Einmal büxten Zirkuspferde aus und trampelten durch die Wohnwagenreihen. DJ Ötzi und Roberto Blanco parken bei Kaufmann, wenn sie in einem der Festzelte auftreten, erzählt er. Die Kelly Family soll hier gewohnt haben, als sie noch als Straßenmusiker herumzogen, einige Jahre vor Kaufmanns Zeit. Erst im Mai habe Joey Kelly an seine Bürotür geklopft, um sich den Platz seiner Kindheit zeigen zu lassen.

Nie ist es auf dem Gelände direkt am Neckar so voll wie während des Volksfestes. „Ich könnte den Platz zehnmal vermieten“, sagt Kaufmann. Bedienungen und Schausteller beanspruchen gut die Hälfte der Stellflächen. Um den Rest konkurrieren Touristen aus Italien, Franzosen, Niederländer, Schweizer und Deutsche aus allen Teilen des Landes. Die Wohnwagen stehen so eng, dass kaum ein Tisch oder Stuhl dazwischen passt. Selbst mitten auf den Spielplatz, zwischen Schaukel und Kletterburg, hat sich ein Auto gequetscht. „Ein Jahr im Voraus sind wir ausgebucht“, sagt Kaufmann.

Kathrin hat einen der begehrten Plätze erhalten. Sie hat bei ihren Arbeitskollegen fürs Volksfest geworben. Zu viert sind sie von Bielefeld 500 Kilometer nach Stuttgart gefahren. In der Fahrerkabine ihres Wohnmobils schwebt ein Einhorn-Luftballon. „Wir mögen es, weil es kleiner und überschaubarer ist als in München, irgendwie familiärer“, sagt sie. Ein paar Stellplätze weiter sind Michael Seitz und seine Frau Silke aus Villingen-Schwenningen in ihre Tracht geschlüpft. „Einen besseren Platz gibt es nicht, der Nachhauseweg ist kurz“, sagt er.

Einige Camper begrüßt Kaufmann persönlich. „Willst du ,ne Cowboy-Schorle?“, fragt Dieter Rinker, als der Campingplatz-Chef in sein Zelt tritt. Er meint damit Whisky-Cola. Rinker, 74, ist Vorsitzender des Countryclubs „Weisser Büffel“ und campiert seit Jahren während des Volksfestes auf dem Platz. Aber Country und Wasen, passt das zusammen? Kaufmann zuckt mit den Schultern. Auf seinem Campingplatz ist jeder willkommen, sagt er, der sich an ein paar Regeln hält.